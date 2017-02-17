Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств не оборудовал здание автоматической системы пожарной сигнализации, а также не провел огнезащитную обработку деревянных конструкций помещений. При том, что финансирование противопожарных мероприятий было осуществлено.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Учитывая, что невыполнение правил противопожарного режима может создавать угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, и ввиду непринятия мер, во исполнение требований ранее внесенного прокуратурой представления, прокурор города предъявил исковое заявление в суд о понуждении администрации интернатного учреждения устранить нарушения.

По иску прокурора Керченский городской суд обязал общеобразовательное учреждение выполнить противопожарные мероприятия.

В настоящее время в лицее искусств нарушения требований противопожарной безопасности устранены.

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