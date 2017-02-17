Более 80 крымских школ получили государственную аккредитацию образовательной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

«На данный момент количество крымских школ, имеющих аккредитацию, составило 86 единиц, 90 школ подали документы на рассмотрение аккредитационного совета (при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки)», – уточнили в пресс-службе.

Для того, чтобы школа могла осуществлять образовательную деятельность, необходимо получить лицензию Роспотребнадзора, а затем пройти аккредитацию в Рособрнадзоре. Для крымских образовательных учреждений срок прохождения лицензирования продлен до 1 сентября 2018 года.