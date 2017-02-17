В Крыму для государственных земельных инспекторов закупят геодезические инструменты, устройства видеофиксации, мобильные комплексы с принтером и GPS-навигаторы. Об этом РИА Крым сообщил глава Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, на эти цели будет потрачено около 2 миллионов рублей.

«Специалисты государственного земельного надзора работают, как правило, в полевых условиях. При выявлении несоблюдения земельного законодательства важно быстро и четко зафиксировать все необходимые данные нарушений. Поэтому среди закупок для инспекторов: специализированные устройства для фото и видеофиксации, дальномеры, тахеометры и несколько планшетных компьютеров», — заявил Спиридонов.

Кроме того, ведомство планирует закупить франкировальную машину. Устройство предназначено для нанесения на документы государственных знаков, подтверждающих оплату услуг почтовой связи, а также даты приема данной корреспонденции и другой информации.