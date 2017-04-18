За прошедшую неделю с материковой части России в Крым четыре раза пытались провезти оружие. Об этом корреспонденту КИА сообщили в пресс-службе филиала охраны Минтранса, - передает Керчь.ФМ.

«За неделю провели досмотровые мероприятия более 30 000 единиц автотранспорта и более 107 000 физических лиц. Так на контрольно-пропускных пунктах объектов охраны выявили четыре попытки провести предметы, запрещенные в РФ», — сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что на объекте охраны «Керченский торговый порт» при досмотре автомобиля «ФОТОН» обнаружили охотничий нож, а также на площадке грузопассажирского терминала паромной переправы порт «Кавказ-Крым» обнаружили 2 кинжала ручной работы без разрешительных документов.

Кроме того, сотрудники Минтранса при досмотре ручной клади пассажира паромной переправы порт «Кавказ-Крым» обнаружили травматический пистолет «Streamer 1014» с патронами без разрешительных документов.

«Составлены акты выявленных нарушений порядка провоза запрещённых предметов, представляющих угрозу жизни граждан. Нарушители переданы сотрудникам линейного пункта полиции порта Крым», — уточнили в Минтрансе.

Фото предоставлено КИА пресс-службой филиала охраны Минтранса



