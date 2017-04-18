За прошедшую неделю с материковой части России в Крым четыре раза пытались провезти оружие. Об этом корреспонденту КИА сообщили в пресс-службе филиала охраны Минтранса, - передает Керчь.ФМ.
В ведомстве отметили, что на объекте охраны «Керченский торговый порт» при досмотре автомобиля «ФОТОН» обнаружили охотничий нож, а также на площадке грузопассажирского терминала паромной переправы порт «Кавказ-Крым» обнаружили 2 кинжала ручной работы без разрешительных документов.
Кроме того, сотрудники Минтранса при досмотре ручной клади пассажира паромной переправы порт «Кавказ-Крым» обнаружили травматический пистолет «Streamer 1014» с патронами без разрешительных документов.
Фото предоставлено КИА пресс-службой филиала охраны Минтранса
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