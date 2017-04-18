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А Вам известно, как много в нашем городе талантливых людей? Какие удивительные вещи они делают своими руками? Приглашаем посетить праздник творчества, познакомиться с мастерами нашего города и их техниками мануфактуры.

К Вашему вниманию будут представлены более 15 направлений handmade. Вы сможете приобрести различные аксессуары, игрушки, одежду, уникальные изделия из кожи, полимерной глины, фетра и пр. У Вас и Ваших детей будет возможность поучаствовать в показательном мастер-классе по мыловарению. Настоящая алхимия не оставит никого равнодушным!

Также будет организовано ВОСКРЕСНОЕ БАРБЕКЮ от поваров кафе "Вкус Жизни". Шипящие мангалы, румяный шашлык, плов в казане, ароматные хот-доги и сочная шаурма - это далеко не все вкусности, которыми мы собираемся Вас почивать.

Яркое настроение празднику придаст красочный декор от талантливой Елены Касьяновой.

23 апреля приглашаем Вас и Ваших близких посетить вкусный праздник творчества.

Мероприятие пройдет на летней площадке кафе "Вкус Жизни" (ул. Айвазовского, 7, возле колеса обозрения) с 11:00 до 16:00.

Вход свободный!

Изделия от мастеров - это прекрасный сюрприз по любому поводу. Приглашаем Вас воочию увидеть эти произведения человеческого терпения и таланта! На нашей ЯРМАРКЕ, 23.04, Вы познакомитесь:

- с профессионалом в работе с полимерной глиной, Илоной Ло (https://vk.com/vk_ilonalo,

+7 978 820 26 94);

- с представителями кожевенного ремесла Paul Mascot (изделия из натуральной кожи (https://vk.com/paulmascot , https://www.instagram.com/paulmascot/; +7 978 819 92 17,

+7 978 124 20 94);

- с техникой канзаши, украшения из лент в исполнении Анастасии Бородиной (https://vk.com/kanzashikerch, https://vk.com/anastasiyakanzashiborodina);

- с Еленой Волошенюк и её декоративными подушками (https://vk.com/id77909085);

- с техникой скрапбукинг от Виктории Школьных и ее изящные альбомы, обложки для документов, шкатулки (https://vk.com/scraplife_kerch, +7 978 711 55 62)

- с Натальей Наркевич и ее коллекционными игрушками (https://vk.com/tatka_narkevich, https://vk.com/tatka_toys, https://www.instagram.com/natalia_narkevich, +7 978 826 11 56);

- с Натальей Ленчицкой и ее авторскими аксессуарами (https://vk.com/rozanik);

- с Оксаной Шевель и ее развивающими игрушками из фетра (https://vk.com/handmadeviktoriabats, +7 978 817 05 07 , +7 978 001 09 80);

- с Ириной Бондаренко и ее реалистичными цветами - аксессуарами из фоамирана (https://vk.com/id349689633, https://ok.ru/dk?st.cmd=anonymMain&st.redirect=%2Ffeed);

- с творческим объединением "Белкин Хвост" в лице Ярославы Катрич и Екатерины Овсянниковой: монументальная роспись фасадов, интерьеров, авторская роспись одежды (https://vk.com/club127070496);

- с техникой батик от Валерии Горбачевской (https://vk.com/vgorbachevskaya);

- с Ксенией Гаврилюк: Пошив детской одежды,шапочек,снудов,одежды в стиле familylook (https://vk.com/ksu_familylook, https://www.instagram.com/ksu_familylook, +7 978 701 81 41);

- с работами Светланы Рыляковой: аксессуары, игрушки из фетра (https://vk.com/club134207943, https://www.instagram.com/handmade_by_Sveta);

- с Олесей Савицкой : инкрустация стразами и украшения ручной работы (https://vk.com/id397527271, https://www.instagram.com/strazzmary, http://ok.ru/profile/574884175820, +7 978 815 94 99);

- с представителями handmade бутика "Хобби-Мир", которые проведут для Вас познавательный мастер-класс по мыловарению (г. Керчь, ул. Самойленко, 1, счастливый офис 7: открыты с ПН по ПТ с 10.00 до 17.00, в СБ с 10.00 до 15.00; http://vk.com/club88496249, +7 978 255 91 50).