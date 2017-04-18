Санитар «скорой помощи» из Керчи, на которого напали с ножом на выезде, находится в состоянии средней тяжести и его жизни сейчас ничего не угрожает. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Николай Деркач, - передает Керчь.ФМ.

«Санитар в состоянии средней тяжести. Состояние стабильное, он уже прооперирован. Угрозы жизни нет. Удары ножом пришлись в спину, в район грудной клетки, поясницы и бедра», — сообщил Николай Деркач.

По словам замминистра здравоохранения, второму медику из бригады удалось самостоятельно нейтрализовать нападавшего.

«В бригаде было два мужчины – санитар и фельдшер. Фельдшер после нападения смог обезвредить гражданина и вызвать полицию», — пояснил Николай Деркач.

Нападавший был постоянно в поле зрения медработников, поскольку находится на учете в психиатрической больнице.

«Гражданин стоит на учете в психиатрической больнице. Его госпитализировали с диагнозом «токсическое отравление». Его жизни также ничего не угрожает, он в психоневрологическим диспансере», — подытожил Николай Деркач.

Напомним, в Керчи сотруднику скорой помощи нанесли несколько ножевых ранений. Позже, полиция сообщила, что возбудила уголовное дело по данному факту. Уголовным делом по факту нападения на медика «скорой» будет заниматься следком