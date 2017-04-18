На правах рекламы

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» объявляет набор слушателей программе профессионального обучения:

матрос-спасатель спасательных станций (постов) муниципальных, ведомственных и частных водных объектов

После прохождения обучения слушателям выдаются квалификационные свидетельства установленного образца с присвоением квалификации «матрос-спасатель 2 разряда».

Стоимость обучения составляет 5000 руб./чел.

а также по дополнительным общеобразовательным программам:

- английский язык для судоводителей

(продолжительность курсов 3 месяца, интенсивность занятий – 3 раза в неделю, стоимость курса – 6500 р.)

- английский язык для судовых механиков

(продолжительность 2 месяца, интенсивность занятий – 3 раза в неделю, стоимость курса – 6000 р.)

- английский язык для судовых электриков

(продолжительность 2 месяца, интенсивность занятий – 3 раза в неделю, стоимость курса – 6000 р.)

Малокомплектные группы до 8 человек. Программа обучения направлена на подготовку моряков для прохождения собеседования в крюинговой компании.

Записаться на обучение можно по адресу: 298309, г. Керчь, ул. Курортная, 2 (здание общежития), каб.123.

e-mail: cdpokgmtu@mail.ru.; тел.:+79780337099