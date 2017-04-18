Керчане на пляже в районе Института нашли женские вещи, предположительно, принадлежащие женщине, которую нашли неподалеку мертвой 12 апреля. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали очевидцы.

«Среди вещей куртка черного цвета, порвана на груди, там где застежка молния А так же бордовый свитер. У входа в старую крепость нижнее белье. Вещи были разбросаны по пляжу от ост Парковая до бывшего пионерлагеря " Дружба "», - рассказали керчане.



Отдыхающие собрали их и повесили на ветки. Со слов жителей, которые каждый день гуляют на пляже, вещи находились на берегу с 12 апреля.