Рабочим бывшего завода Войкова не обещают ни зарплаты, ни работы. Последний раз рабочие получали деньги в виде аванса за март месяц назад. Об этом редакции сайта Керчь.ФМ. рассказали сотрудники литейного цеха, цеха стрелочных переводов, механо-кузнечного цеха, заводские железнодорожники.

«Последний раз нас радовали деньгами месяц назад. Тогда нам давали аванс за март. А 2 недели назад отправили на простой. Когда министр приезжал, говорили, что на работу нового ГУПа выделили деньги. Но сейчас заводчане опасаются, что государственное предприятие не может работать так, как частники – все через тендеры, закупки и так далее, а на это все нужно время. Владеющие информацией о работе с госзакупками говорят, что это минимум 3 месяца. Но мы не можем наш мартовский аванс растянуть на все лето – животы опухнут. Ведь государство нас не спрашивает: «все ли нормально у вас с работой?», когда ежемесячно присылает квитанции на капремонт и коммуналку, а также детский сад и лекарства, когда чуть-чуть болеешь. У многих дети – выпускники, так уже обговариваем вопрос о том, что наши дети выпускной будут отмечать на заводе», - рассказали рабочие завода.