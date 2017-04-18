Администрация Керчи, после инцидента связанного с нападением мужчины на врачей «скорой помощи», будет инициировать, в случае его отсутствия, создание реестра больных состоящих на учёте в психоневрологическом диспансере. Чтобы медики ехали на выезд к таким пациентам с представителями полиции. Об этом корреспонденту КИА сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, в администрации состоится совещание, на котором будут присутствовать представители здравоохранения и правоохранители. В ходе совещания планируется разработать план действий, чтобы в будущем избежать подобных случаев.

«В частности, планируем, если есть реестр больных с психоневрологическими заболеваниями, чтобы врачи «скорой» в него смотрели перед выездом к пациенту, если нет, то создать такой реестр. Если есть данные, что человек находится на учёте в психоневрологическом диспансере, необходимо чтобы врачи ехали на выезд с полицией», — сказал Мельгазиев.

Напомним, в Керчи сотруднику скорой помощи нанесли несколько ножевых ранений. Позже, полиция сообщила, что возбудила уголовное дело по данному факту. Уголовным делом по факту нападения на медика «скорой» будет заниматься следком. Керченский медик находится в состоянии средней тяжести.