В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что несмотря на то, что люди жаловались на не выброшенный мусор в Комсомольском парке, даже в такой светлый праздник, как Пасха, мешки никто не убрал.

«Пять огромных куч мусорных мешков лежат прямо вдоль тропинки. В каждой – примерно по 10 мешков. В этот день многие устроили в парке пикники или просто гуляли и наблюдали всю эту картину. Возмущает такое безразличие. Даже парк нормально убрать не могут", - рассказала читательница.