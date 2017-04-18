В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель и прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин рассказал, что он ехал в Аршинцево, как вдруг женщина собралась переходить дорогу недалеко от пешеходного перехода. После того, как водитель не пропустил керчанку, пешеход, по словам водителя, начала оскорблять водителя и даже сфотографировала номер машины.

«Как я люблю наших керченских пешеходов! Я долго их терпел, но сегодня уже не выдержал. С видео регистратора виден сегодняшний маленький инцидент. Этой женщине всё равно, как и где переходить дорогу, хотя переход в 50 метрах от неё!!! После того, как она по диагонали перешла дорогу, это видно, что она подошла ко мне с левой стороны. Посыпались упрёки в моём нарушении и не пропуске её и обещании устроить мне ВЕСЁЛУЮ жизнь!!! После различных комбинаций из пальцев она уселась впереди стоящую машину и уехала... Пешеходы! Если вы грубо нарушаете сами правила дорожного движения, не приставайте потом к водителям!», - написал керчанин