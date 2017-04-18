В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, жители дома №33 по улице Буденного с жалобой на водоснабжение.

Керчане рассказали, со вчерашнего вечера на верхних этажах нет воды.

«Вчера в 20:50 воды уже не было. В 21:10 диспетчер водоканала ответила, что очень большой водоотбор, и необходимо немного потерпеть . В 22:30 тот же диспетчер сказала, что воды на верхних этажах не будет до утра. Получается, в районе с 9 и 10-ти этажными домами выше третьего этажа живут не люди? Сегодня, 18 апреля, в 8 утра воды не было, водоканальщики озвучили третью версию - сломалась электроника, отремонтировать не могут », - рассказали керчане

Фото: интернет