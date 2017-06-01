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Компания «Intext» предлагает своим клиентам изготовление, монтаж и обслуживание окон, дверей, балконов, кондиционеров, ворот, маркиз, жалюзи.

Акции и скидки на климатическую технику в компании «Intext»

С 1 по 31 июня 2017 г. В нашей компании начинаются сезонные скидки . 10% на весь модельный ряд кондиционеров Cooper&Hunter, Dantex, Rover, Zanussi, Oasis.

Специальное предложение. Только до 30 июня 2017 г. Действует скидка 15% на все кондиционеры Oasis серии Comfort

Настенный кондиционер CL-7 - 10900 руб.

Настенный кондиционер CL-9 - 11900 руб.

Настенный кондиционер CL-12 - 14300 руб.

Каталог продукции

окна·двери·балконы·жалюзи·кондиционеры·ворота·маркизы·комплектующие

Наши контакты

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+7 365 612-14-89

Адрес :

298300 Крым Керчь ул. Пролетарская 11