В Керчи, 18 июня на улице Еременко около автовокзала, произошла авария. Столкнулись «МАЗ» и иномарка, - передает Керчь.ФМ
Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения интервала. В аварии никто не пострадал.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
В Керчи, 18 июня на улице Еременко около автовокзала, произошла авария. Столкнулись «МАЗ» и иномарка, - передает Керчь.ФМ
Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения интервала. В аварии никто не пострадал.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.