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В Керчи столкнулись «МАЗ» и иномарка

В Керчи, 18 июня на улице Еременко около автовокзала, произошла авария. Столкнулись «МАЗ» и иномарка, - передает Керчь.ФМ Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения интервала. В аварии никто не пострадал.

Служба новостей Керчь.ФМ

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