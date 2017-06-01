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Не хотите оставлять ребенка дома одного?

Не хотите оставлять ребенка дома одного? Хотели бы занять его чем-то полезным и увлекательным? Предлагаем Вам нашу познавательную и увлекательную программу летнего лагеря-площадки дневного пребывания! В программе: Занятия по развитию логики и математических способностей (логические задачи, упражнения на развитие памяти и скорости мышления, «геометрия на спичках» и многое другое)

Занятия по развитию речи (пересказы, изложения, составление кроссвордов)

«Английский клуб» - грамматика, страноведение, дискуссионная программа, экскурсии на английском языке

Творческая мастерская – изготовление поделок; оригами; кардмейкинг и проч.

Спортивно-развлекательные программы Все занятия проводят квалифицированные педагоги с профильным образованием Время пребывания ребёнка с 8:30 до 13:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья Детали по тел. +7 978 705 68 29

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