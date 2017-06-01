Не хотите оставлять ребенка дома одного? Хотели бы занять его чем-то полезным и увлекательным?
Предлагаем Вам нашу познавательную и увлекательную программу летнего лагеря-площадки дневного пребывания!
В программе:
- Занятия по развитию логики и математических способностей (логические задачи, упражнения на развитие памяти и скорости мышления, «геометрия на спичках» и многое другое)
- Занятия по развитию речи (пересказы, изложения, составление кроссвордов)
- «Английский клуб» - грамматика, страноведение, дискуссионная программа, экскурсии на английском языке
- Творческая мастерская – изготовление поделок; оригами; кардмейкинг и проч.
- Спортивно-развлекательные программы
Все занятия проводят квалифицированные педагоги с профильным образованием
Время пребывания ребёнка с 8:30 до 13:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья
Детали по тел. +7 978 705 68 29