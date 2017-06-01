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ООО «Бест Бетон» — лидер рынка в области производства и продажи бетона в Восточном Крыму. На постоянную работу приглашаем сотрудников на должности:

- ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ тел.+7 978 835 05 84

Обязанности:

- развозка бетона по объектам города и Ленинского р-на;

- поддержка работоспособности автомобиля.

Условия:

- работа посменно 5 дней в неделю;

- оплата оклад + доплата за переработку.

Необходимы права категории «С» и опыт работы.

- ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА тел.+7 978 835 05 84

Обязанности:

- работа по погрузке сыпучих материалов на площадке бетонного производства;

- поддержка работоспособности погрузчика.

Условия:

- работа посменно 5 дней в неделю;

- оплата оклад + доплата за переработку.

Необходимы права категории «D» и опыт работы.

- ОПЕРАТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА тел.+7 978 835 05 84

Обязанности:

- работа за пультом бетонного завода;

- поддержка работоспособного состояния оборудования.

Условия:

- работа посменно 5 дней в неделю;

- оплата оклад + доплата за переработку.

Готовы принять человека без опыта работы с бетоном и обучить. Необходим опыт работы с машинами и механизмами.

- РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА тел. +7 978 800 44 20

Обязанности:

- поиск подрядчиков и их контроль на объекте строительства;

- взаимодействие с контролирующими и проверяющими органами, получение разрешений и согласований.

Требования:

- строительное образование;

- опыт работы в строительстве;

- опыт работы с контролирующими органами.

Условия:

- работа посменно 5 дней в неделю;

- оплата оклад.

- СЕКРЕТАРЬ тел.+7 978 820 94 14

Обязанности:

- взаимодействие с организациями поставщиками электроэнергии, воды, услуг телефонии и интернета;

- взаимодействие с компаниями производителями рекламы;

- обеспечение жизнедеятельности офиса;

- активная работа с сайтом компании (желателен опыт);

- поиск и обработка информации по заданию руководства;

- работа с курьерскими службами, почтовыми отделениями.

Требования:

- возраст от 23 лет;

- высшее образование;

- знание компьютера на уровне уверенного пользователя, знание офисных программ, оргтехники.

Условия:

- работа посменно 5 дней в неделю;

- оплата оклад.

- ТЕХНОЛОГ тел.+7 978 820 94 14

Обязанности:

- Сопровождение и контроль процесса производства;

- Проведение испытаний бетона;

- Подбор материалов.

Условия:

- работа посменно 5 дней в неделю;

- оплата оклад.

Требуется знание методики подбора состава бетонов и растворов, современных требований к материалам в бетоноведении, технологии производства бетонных смесей и ЖБИ, основных методов испытания бетонных смесей и бетонов. Мужчина 25-35 лет, «профильное» образование желательно.

Условия работы: официальное оформление по ТК РФ. Выплата заработной платы два раза в месяц: аванс и зарплата. Работа в дружном, сплоченном коллективе.

Резюме на [email protected],

звонить строго с 9 до 17, с понедельника по пятницу.