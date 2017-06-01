ООО «Бест Бетон» — лидер рынка в области производства и продажи бетона в Восточном Крыму. На постоянную работу приглашаем сотрудников на должности:
- ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ тел.+7 978 835 05 84
Обязанности:
- развозка бетона по объектам города и Ленинского р-на;
- поддержка работоспособности автомобиля.
Условия:
- работа посменно 5 дней в неделю;
- оплата оклад + доплата за переработку.
Необходимы права категории «С» и опыт работы.
- ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА тел.+7 978 835 05 84
Обязанности:
- работа по погрузке сыпучих материалов на площадке бетонного производства;
- поддержка работоспособности погрузчика.
Условия:
- работа посменно 5 дней в неделю;
- оплата оклад + доплата за переработку.
Необходимы права категории «D» и опыт работы.
- ОПЕРАТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА тел.+7 978 835 05 84
Обязанности:
- работа за пультом бетонного завода;
- поддержка работоспособного состояния оборудования.
Условия:
- работа посменно 5 дней в неделю;
- оплата оклад + доплата за переработку.
Готовы принять человека без опыта работы с бетоном и обучить. Необходим опыт работы с машинами и механизмами.
- РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА тел. +7 978 800 44 20
Обязанности:
- поиск подрядчиков и их контроль на объекте строительства;
- взаимодействие с контролирующими и проверяющими органами, получение разрешений и согласований.
Требования:
- строительное образование;
- опыт работы в строительстве;
- опыт работы с контролирующими органами.
Условия:
- работа посменно 5 дней в неделю;
- оплата оклад.
- СЕКРЕТАРЬ тел.+7 978 820 94 14
Обязанности:
- взаимодействие с организациями поставщиками электроэнергии, воды, услуг телефонии и интернета;
- взаимодействие с компаниями производителями рекламы;
- обеспечение жизнедеятельности офиса;
- активная работа с сайтом компании (желателен опыт);
- поиск и обработка информации по заданию руководства;
- работа с курьерскими службами, почтовыми отделениями.
Требования:
- возраст от 23 лет;
- высшее образование;
- знание компьютера на уровне уверенного пользователя, знание офисных программ, оргтехники.
Условия:
- работа посменно 5 дней в неделю;
- оплата оклад.
- ТЕХНОЛОГ тел.+7 978 820 94 14
Обязанности:
- Сопровождение и контроль процесса производства;
- Проведение испытаний бетона;
- Подбор материалов.
Условия:
- работа посменно 5 дней в неделю;
- оплата оклад.
Требуется знание методики подбора состава бетонов и растворов, современных требований к материалам в бетоноведении, технологии производства бетонных смесей и ЖБИ, основных методов испытания бетонных смесей и бетонов. Мужчина 25-35 лет, «профильное» образование желательно.
Условия работы: официальное оформление по ТК РФ. Выплата заработной платы два раза в месяц: аванс и зарплата. Работа в дружном, сплоченном коллективе.
Резюме на [email protected],
звонить строго с 9 до 17, с понедельника по пятницу.