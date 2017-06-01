Психолог для детей и взрослых

- Консультации психолога .

- Коррекционные и развивающие занятия с детьми от 5-ти лет . Программа позволяет развивать у ребенка память, внимание, логическое мышление, восприятие. Занятия поводятся как индивидуально, так и в группе.

- Психологическая диагностика (тестирование) готовности ребенка к школе, профессиональной направленности, особенностей развития (характера) и по Вашим запросам.

- Психомоторная коррекция. Направление, в рамках которого была разработана «методика психомоторной коррекции», исходит из того, что воздействие на сенсомоторный уровень с учётом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех высших психических функций (ВПФ).

Занятия по программе психомоторная коррекция рекомендованы детям с повышенной истощаемостью или агрессивностью, детям с особыми возможностями здоровья (речевые нарушения, задержка развития, органические расстройства, аутизм, нарушения ОДА и т.д). Так же, Программа рекомендована школьникам со слабым вниманием, «плохой» памятью и низким уровнем усвоения учебных навыков.

К каждому ребенку индивидуальный подход. Занятия индивидуально и в группе.

- Клуб для родителей с детьми с особыми возможностями здоровья . Предлагаем обсуждение насущных вопросов обучения и воспитания детей, тренинги, обучение навыкам стабилизации самооценки и лекционный материал (по различным нозологиям).

- Мастер-классы для детей ! Рисование акварелью, вышивание, творческие и развивающие занятия.

- Творческие встречи для взрослых . Женские практики, тренинги, арт-терапия. Мы предлагаем проективные способы развития творческих способностей, снижения тревожности на основе рисования и рукоделия.

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул.Р.Люксембург, 23. Маршрут № 19, конечная остановка ЗЖБИ, здание управления ЗЖБИ (Аттик-пром). 2 этаж, оф.8.

Телефоны для справок: +7978 826 1195, +7978 125 1185.