Пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району сообщила подробности инцидента, где начальник Ленинского отделения народного ополчения Константин Ременной избил 51-летнего таксиста Сергея Яценко за обгон своего автомобиля, за рулем которого находилась его дочь, - передает Керчь.ФМ.

Так, как пишет ведомство, 24 мая в ОМВД России по Ленинскому району поступило заявление от гражданина о том, что ему нанес телесные повреждения житель Ленинского района.

В ходе разбирательства по данному происшествию участковые полиции опросили заявителя, участников и очевидцев происшедшего, а также приобщили запись с видеорегистратора.

Потерпевшему полицейские выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

«В соответствии с действующим законодательством принятие решения без результатов СМЭ не представляется возможным. В связи с тем, что судебно-медицинский эксперт в районе один и на него приходится большая нагрузка, а проверку по заявлениям сотрудники полиции, в соответствии со ст.144-145 УПК РФ обязаны рассмотреть в установленный законом срок, участковыми уполномоченными полиции было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием результатов СМЭ», - рассказали в пресс-службе.

Однако, прокуратура по результатам проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признала необоснованным и отменила его.

16 июня в адрес ОМВД России по Ленинскому району поступил акт судебно-медицинского освидетельствования заявителя, согласно которому потерпевший получил телесные повреждения в виде кровоподтеков лобной области в проекции левого лобного бугра, области левой глазницы, левой щечной области, задней области левого плеча в верхней трети, передней области левого плеча в нижней трети. По информации пресс-службы, эти повреждения не причинили вреда здоровью.

Действующим законодательством за причинение побоев предусмотрена административная ответственность.

В связи с вышеизложенным, 19 июня ОМВД России по Ленинскому району в отношении правонарушителя, г.р. Р., составили протокол об административном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ (Побои), т.е. нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

19 июня Мировой суд Ленинского района признал виновным ополченца в совершении указанного административного правонарушения и ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

«При рассмотрении материалов по факту проверки о причинении телесных повреждений местному жителю, сотрудники ОМВД России по Ленинскому району провели проверку в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»,- пишет пресс-служба .