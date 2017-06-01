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Требуется медицинская сестра

В Центр восстановления зрения требуется медицинская сестра. Официальное трудоустройство. Требования: сертификаты российского образца, возраст до 35 лет, опыт работы в офтальмологии приветствуется. Вопросы по телефонам: 6-12-29; +7 978 002-45-16.

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