Помощь с оформлением украинских документов!
Мы консультируем по следующим вопросам:
- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;
- обмен и восстановление украинских водительских прав;
- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ;
- справка о несудимости;
- получение ID-карты (в том числе замена украинского паспорта в связи с порчей);
- получение биометрического загранпаспорта;
- получение детского загранпаспорта;
- восстановление утерянного инн;
- справка об отсутствии брака.
Морские документы:
- продление паспорта моряка;
- изготовление украинского паспорта моряка;
Визовые услуги:
- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)
- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)
Авиабилеты в любую точку мира (где есть аэропорт ;-) ).
ВАЖНО! «Агентство по туризму Вокруг Света» не оформляет загранпаспорт Украины в Крыму. Наша задача состоит в том, чтобы организовать Вам визит в ОВИР г. Киева в кратчайшие сроки и без проблем.
Мы любим работать для Вас!
Агентство по туризму «Вокруг Света»
Тел.: + 7 (978) 800 1775
+ 38(099) 337 1473 (вайбер)
Г. Керчь, ул. Ленина, 5, офис 8 (вход через РНКБ)
E-mail: [email protected]
Группа Вконтакте: https://vk.com/vokrugsveta.kerch