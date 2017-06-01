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Предлагаем услуги по проектированию, монтажу и замене электропроводки. Монтаж слаботочных сетей. Оф. договор, гарантия. Скидки на стройматериалы до 10%. +7 978 715 70 60

В компании «КЕРЧЬРЕМОНТ» вы можете заказать электромонтажные работы любой сложности под ключ. Электромонтажные работы — это монтажные и проектные работы для квартиры, частного дома или офиса:

подготовительные и демонтажные работы;

составление схематического плана электромонтажных работ;

установка щитового оборудования, счетчиков, автоматических выключателей и пр.;

прокладка кабеля;

установка и подключение розеток, выключателей, звонка;

установка и подключение осветительных приборов и бытовой техники;

монтаж слаботочных сетей: систем сигнализации, видеонаблюдения, подключение цифрового телевидения;

подбор оборудования для монтажа систем.

Все работы выполняют профессиональным оборудованием, квалифицированными специалистами с допускоми по электробезопасности!

Посмотреть видеоотчеты и узнать подробнее о каждой услуге вы можете на нашем сайте.

Фотоотчеты с объектов:

КАК МЫ РАБОТАЕМ:

В нашей компании все без исключения объекты находятся под постоянным наблюдением инженера и

технического руководителя: проверяется соблюдение технологий,

календарного графика и техники безопасности при выполнении работ на объекте.

Вынос и вывоз мусора на городскую свалку мы организовываем за счет штатных сотрудников и грузового транспорта компании.

Благодаря профессиональному подходу, исключающую нарушение строительных норм и правил, мы уверены в каждому сданном в эксплуатацию объекте.

Оплата производится поэтапно, согласно рабочей сметы и договора, принимаем оплату наличными и на счет, есть терминал для расчета банковскими картами.

Только наша компания в г. Керчи может предоставить РЕАЛЬНЫЕ комплексные скидки при заказе строительства дома или ремонта квартиры «под ключ» сразу на:

Ремонтные и строительные работы – до 7%!

Стройматериалы – до 12%!

Входные и межкомнатные двери – до 10%!

– Металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна – до 10%!

– Натяжные потолки – до 10%!

Услуги дизайна до 50%!!!

Климатическую технику – до 10%!

– Спутниковое телевидение и видеонаблюдение – до 10%!

Венецианскую штукатурку – до 15%!

Автоматические ворота и септики – до 7%!

И даже сауны из кедра – до 10%!

Все эти скидки мы можем себе позволить предоставить нашим клиентам благодаря накопленным положительным взаимоотношениям

с надежными поставщиками практически любой продукции, которая используется в нашей деятельности.

Помимо скидок Вы получаете двойную гарантию как на материалы так и на выполненные работы,

заранее избегая ситуации, когда мастер отказывается от каких-либо устранений неполадок,

аргументируя это тем, что материал был не качественный.

Мы знаем каким производителям можно доверять и несем за их продукцию ответственность.

Особого внимания заслуживает наш надежный партнер — Строймаркет «Везуматериалы.рф»,

расположенный по адресу: г. Керчь, ул.Сморжевского 4.

«Работая с нами – Вы получаете реальную экономию денежных средств, времени и нервов!»

Больше информации о других услугах на нашем сайте kerchremont.com

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Всегда в наличии стройматериалы, плитка, двери, сантехника,

напольные покрытия — всего более 5 000 товаров для любого этапа строительства и ремонта.

Контакты

Адрес: Керчь, Сморжевского 4 (вход со стороны ул. Кирова)

Телефон или Вайбер: 8 978 715-70-60

Эл. почта: [email protected]

Режим работы: Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00, Суббота, с 8:00 до 15:00