Предлагаем услуги по проектированию, монтажу и замене электропроводки. Монтаж слаботочных сетей. Оф. договор, гарантия. Скидки на стройматериалы до 10%. +7 978 715 70 60
В компании «КЕРЧЬРЕМОНТ» вы можете заказать электромонтажные работы любой сложности под ключ. Электромонтажные работы — это монтажные и проектные работы для квартиры, частного дома или офиса:
- подготовительные и демонтажные работы;
- составление схематического плана электромонтажных работ;
- установка щитового оборудования, счетчиков, автоматических выключателей и пр.;
- прокладка кабеля;
- установка и подключение розеток, выключателей, звонка;
- установка и подключение осветительных приборов и бытовой техники;
- монтаж слаботочных сетей: систем сигнализации, видеонаблюдения, подключение цифрового телевидения;
- подбор оборудования для монтажа систем.
Все работы выполняют профессиональным оборудованием, квалифицированными специалистами с допускоми по электробезопасности!
Посмотреть видеоотчеты и узнать подробнее о каждой услуге вы можете на нашем сайте.
Фотоотчеты с объектов:
КАК МЫ РАБОТАЕМ:
В нашей компании все без исключения объекты находятся под постоянным наблюдением инженера и
технического руководителя: проверяется соблюдение технологий,
календарного графика и техники безопасности при выполнении работ на объекте.
Вынос и вывоз мусора на городскую свалку мы организовываем за счет штатных сотрудников и грузового транспорта компании.
Благодаря профессиональному подходу, исключающую нарушение строительных норм и правил, мы уверены в каждому сданном в эксплуатацию объекте.
Оплата производится поэтапно, согласно рабочей сметы и договора, принимаем оплату наличными и на счет, есть терминал для расчета банковскими картами.
Только наша компания в г. Керчи может предоставить РЕАЛЬНЫЕ комплексные скидки при заказе строительства дома или ремонта квартиры «под ключ» сразу на:
- Ремонтные и строительные работы – до 7%!
- Стройматериалы – до 12%!
- Входные и межкомнатные двери – до 10%!
- Металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна – до 10%!
- Натяжные потолки – до 10%!
- Услуги дизайна до 50%!!!
- Климатическую технику – до 10%!
- Спутниковое телевидение и видеонаблюдение – до 10%!
- Венецианскую штукатурку – до 15%!
- Автоматические ворота и септики – до 7%!
- И даже сауны из кедра – до 10%!
Все эти скидки мы можем себе позволить предоставить нашим клиентам благодаря накопленным положительным взаимоотношениям
с надежными поставщиками практически любой продукции, которая используется в нашей деятельности.
Помимо скидок Вы получаете двойную гарантию как на материалы так и на выполненные работы,
заранее избегая ситуации, когда мастер отказывается от каких-либо устранений неполадок,
аргументируя это тем, что материал был не качественный.
Мы знаем каким производителям можно доверять и несем за их продукцию ответственность.
Особого внимания заслуживает наш надежный партнер — Строймаркет «Везуматериалы.рф»,
расположенный по адресу: г. Керчь, ул.Сморжевского 4.
«Работая с нами – Вы получаете реальную экономию денежных средств, времени и нервов!»
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Контакты
Адрес: Керчь, Сморжевского 4 (вход со стороны ул. Кирова)
Телефон или Вайбер: 8 978 715-70-60
Эл. почта: [email protected]
Режим работы: Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00, Суббота, с 8:00 до 15:00