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Магазин женской одежды «КРАСОТКА». Новинки!

Магазин женской одежды «КРАСОТКА» приглашает посетителей. У нас новое поступление товара. В ассортименте магазина: Платья, юбки, брюки, сарафаны, пиджаки, рубашки, вязаные кофты, рубашки, ветровки, летние пальто. В стандартных и больших размерах. Платья на выпускной (дизайнерские) Скидка на выпускные - 40-50 % А также хотим предложить Вам, дороге клиенты, со скидками товары прошлых сезонов -10-40% Наш адрес: ул. КИРОВА,3 (рядом с магазином «Светофор») Режим работы: с 10 до 18 без перерыва и выходных.

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