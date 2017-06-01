Магазин женской одежды «КРАСОТКА» приглашает посетителей.
У нас новое поступление товара.
В ассортименте магазина:
Платья, юбки, брюки, сарафаны, пиджаки, рубашки, вязаные кофты, рубашки, ветровки, летние пальто. В стандартных и больших размерах.
Платья на выпускной (дизайнерские)
Скидка на выпускные - 40-50 %
А также хотим предложить Вам, дороге клиенты, со скидками товары прошлых сезонов -10-40%
Наш адрес:
ул. КИРОВА,3 (рядом с магазином «Светофор»)
Режим работы:
с 10 до 18 без перерыва и выходных.