Автоателье Mustang поможет подготовить Ваш автомобиль к лету-тонировка-лучший способ сделать Вашу поездку комфортной!
Тонировка задней части авто (черная пленка) от 4000 рублей
Атермальная тонировка: от 8000 рублей за передюю часть авто
Съемная силиконовая тонировка 3000 за два стекла.
Американская тонировочная пленка Ultravision – бессрочная гарантия на выцветание!
Более подробная информация:
89781298777
89788615515
Категория Пленки серии Sun Protection (солнечная защита) обеспечивают максимальное задержание инфракрасного излучения 90% (уровень защиты пленок 3М Crystalline)
Blue Cold (голубой холод) - атермальная пленка со светло-голубым оттенком (по оттенку пленка аналогична пленки LLumar AIR 80 BL, соответствует требованиям Технического Регламента и максимально защищает от солнца. Пленка имеет превосходные показатели по светопропусканию – 80%, по задержанию солнечной энергии 90% (по последнему показателю пленка значительно превосходит пленки популярного бренда LLumar AIR 80 BL и AIR 75 CH и конкурирует только с пленками 3М Crystalline 90)
Более подробнее:
https://mustangkerch.ru/services/atermalnaia-tonirovka-perednei-chasti-avtomobilia-lobovoe-steklo
Тонировка задней части авто – от 4000 рублей - заднее стекло и две двери
Ultra Vision Supreme (Thermo)
автомобильные металлизированные атермальные пленки премиум – класса с бессрочной гарантией
Защитные свойства: Тонировочная пленка Ultra Vision Supreme (Thermo) имеет устойчивый к царапинам верхний слой, возникновение царапин на поверхности пленки в процессе эксплуатации автомобиля минимально.
Металлизация пленки: Тонировочная пленка Supreme (Thermo) – это металлизированная пленка. Наличие металлизированного слоя проверяется путем помещения образца пленки на несколько секунд в микроволновую печь, под действием микроволн пленка сжимается.
Защита от инфракрасного излучения: Главное достоинство пленочного покрытия Ultra Vision Supreme (Thermo) - это максимальная защита автомобиля от инфракрасного излучения.
Например: Одна пленка 5% пленка Ultra Vision Supreme (Thermo) защищает от инфракрасного излучения также, как три аналогичных 5% американских металлизированных пленок, сложенных вместе.
Пленка Ultra Vision Supreme (Thermo) со светопропусканием 70% защищает от инфракрасного излучения на 50% также, как лучшая 5% американская металлизированная пленка.
Гарантия: Пленочное покрытие Ultra Vision Supreme (Thermo) имеет пожизненную гарантию.
Более подробнее:
https://mustangkerch.ru/services/tonirovka-zadnei-chasti-avto-dve-dveri-i-zadnee-steklo
Съёмная тонировка - комфорт без штрафов – 3000 рублей за два стекла:
- ЛЕГАЛЬНА И ЗАКОННА
Наша съемная тонировка не является составной частью стекла автомобиля, при необходимости мгновенно удаляется, что позволяет избежать штрафов и проблем с ГИБДД
- ПРОСТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В любой момент вы можете самостоятельно без специальных знаний и навыков установить тонировку за 1-2 минуты
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МНОГОКРАТНО
Можно снимать и устанавливать обратно 1000 раз!
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ОПТИЧЕСКУЮ ОБЗОРНОСТЬ
Никаких искажений, зеркального эффекта и мутности
- ЗАЩИЩАЕТ АВТОМОБИЛЬ
Защищает салон автомобиля от высокой температуры и выгорания и увеличивает прочность стекла
- УСТОЙЧИВА К ДЕФОРМАЦИИ
Можно мять и комкать, не боится влаги, жары и низкой температуры
Более подробнее: https://mustangkerch.ru/services/sieemnaia-tonirovka
89781298777
89788615515