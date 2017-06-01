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Автоателье Mustang поможет подготовить Ваш автомобиль к лету-тонировка-лучший способ сделать Вашу поездку комфортной!

Тонировка задней части авто (черная пленка) от 4000 рублей

Атермальная тонировка: от 8000 рублей за передюю часть авто

Съемная силиконовая тонировка 3000 за два стекла.

Американская тонировочная пленка Ultravision – бессрочная гарантия на выцветание!

Более подробная информация:

89781298777

89788615515

https://mustangkerch.ru

https://vk.com/mustangkerch

Категория Пленки серии Sun Protection (солнечная защита) обеспечивают максимальное задержание инфракрасного излучения 90% (уровень защиты пленок 3М Crystalline)



Blue Cold (голубой холод) - атермальная пленка со светло-голубым оттенком (по оттенку пленка аналогична пленки LLumar AIR 80 BL, соответствует требованиям Технического Регламента и максимально защищает от солнца. Пленка имеет превосходные показатели по светопропусканию – 80%, по задержанию солнечной энергии 90% (по последнему показателю пленка значительно превосходит пленки популярного бренда LLumar AIR 80 BL и AIR 75 CH и конкурирует только с пленками 3М Crystalline 90)

Более подробнее:

https://mustangkerch.ru/services/atermalnaia-tonirovka-perednei-chasti-avtomobilia-lobovoe-steklo

Тонировка задней части авто – от 4000 рублей - заднее стекло и две двери

Ultra Vision Supreme (Thermo)

автомобильные металлизированные атермальные пленки премиум – класса с бессрочной гарантией

Защитные свойства: Тонировочная пленка Ultra Vision Supreme (Thermo) имеет устойчивый к царапинам верхний слой, возникновение царапин на поверхности пленки в процессе эксплуатации автомобиля минимально.

Металлизация пленки: Тонировочная пленка Supreme (Thermo) – это металлизированная пленка. Наличие металлизированного слоя проверяется путем помещения образца пленки на несколько секунд в микроволновую печь, под действием микроволн пленка сжимается.

Защита от инфракрасного излучения: Главное достоинство пленочного покрытия Ultra Vision Supreme (Thermo) - это максимальная защита автомобиля от инфракрасного излучения.

Например: Одна пленка 5% пленка Ultra Vision Supreme (Thermo) защищает от инфракрасного излучения также, как три аналогичных 5% американских металлизированных пленок, сложенных вместе.

Пленка Ultra Vision Supreme (Thermo) со светопропусканием 70% защищает от инфракрасного излучения на 50% также, как лучшая 5% американская металлизированная пленка.

Гарантия: Пленочное покрытие Ultra Vision Supreme (Thermo) имеет пожизненную гарантию.

Более подробнее:

https://mustangkerch.ru/services/tonirovka-zadnei-chasti-avto-dve-dveri-i-zadnee-steklo

Съёмная тонировка - комфорт без штрафов – 3000 рублей за два стекла:

ЛЕГАЛЬНА И ЗАКОННА

Наша съемная тонировка не является составной частью стекла автомобиля, при необходимости мгновенно удаляется, что позволяет избежать штрафов и проблем с ГИБДД

ПРОСТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В любой момент вы можете самостоятельно без специальных знаний и навыков установить тонировку за 1-2 минуты

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МНОГОКРАТНО

Можно снимать и устанавливать обратно 1000 раз!

ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ОПТИЧЕСКУЮ ОБЗОРНОСТЬ

Никаких искажений, зеркального эффекта и мутности

ЗАЩИЩАЕТ АВТОМОБИЛЬ

Защищает салон автомобиля от высокой температуры и выгорания и увеличивает прочность стекла

УСТОЙЧИВА К ДЕФОРМАЦИИ

Можно мять и комкать, не боится влаги, жары и низкой температуры

Более подробнее: https://mustangkerch.ru/services/sieemnaia-tonirovka

89781298777

89788615515

https://mustangkerch.ru

https://vk.com/mustangkerch