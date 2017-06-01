НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция на натяжные потолки - глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 390 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 15 кв.м.)
При заказе потолков от 15 000 руб. в подарок моющее средство для мытья потолков. Количество подарков ограничено.
КОНДИЦИОНЕРЫ
Сплит система Rix I/O-W07P
Старая цена 12 800 р. Акционная цена 10 600р.
Сплит системы ON/OFF, завод GREE! серия Prime Компрессор GREE!
- Авторестарт после возобновления электропитания
- Автоматический выбор режима работы
- Таймер включения и выключения
- Самодиагностика
- Режим Турбо
- Режим сна
- LED-дисплей
БАЛКОНЫ
Балконы «под ключ» от 70 000 руб.
Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03
ПРИМЕРЫ РАБОТ КОМПАНИИ "ТРЕНД" СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ "ПОРТФОЛИО" НА НАШЕМ САЙТЕ trend-remont.ru
Ждем Вас по адресу:
Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301