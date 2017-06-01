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Весь спектр оборудования, который применяется для прокладки системы отопления и водоснабжения с помощью полипропиленовых труб, представлен в номенклатуре оборудования fusitek. Производятся диаметром от 20 мм до 160 мм с различными материалами армирования, чего достаточно, практически, для выполнения любой задачи при работе с инженерными коммуникациями. Мы предлагаем ппр трубы с армированием стекловолокном (pn 20, pn 25) или алюминием (pn 20, pn 25), а также без армирования с рабочим давлением pn 10, pn 16, pn 20 Наличие разнообразных фитингов данного производителя упрощает работу по монтажу трубопроводов из полипропилена. Сам монтаж осуществляется с помощью стандартных инструментов по сварке такого вида труб ППР.

Наша компания является дилером производителя полипропиленовых труб fusitek в Керчи и может предложить всю продукцию производителя со склада по низким и конкурентным ценам. Ознакомиться со стоимостью трубы можно в прайсе, где указана розничная цена. На оптовую партию предлагаются специальные цены, которые зависят от объема заказываемой продукции.

Полипропиленовые трубы фузитек отличает от конкурентов точность изготовления и использование при производстве качественного материала, прописанного в технологической карте по производству. Не секрет, что в погоне за покупателем часто недобросовестные производители приобретают более дешевое, а, следовательно, и менее качественное полимерное сырье. Или уменьшают количество сырья, используемого при изготовлении труб из полипропилена. Оба метода ведут к снижению конечной стоимости произведенного оборудования, что, к сожалению, также сказывается и на качестве. Снижение надежности полипропиленовых труб недопустимо, так как установка такого оборудования не редко осуществляется на стояки системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, системы пожаротушения и так далее. Прорыв одной такой трубы в инженерной системе дома может нанести колоссальный ущерб всему имуществу дома и стоимость восстановления от последствий аварии может на многие порядки превысить размер сэкономленных средств от покупки у более дешевых производителей. Не следует экономить и в данном случае выбирать надо не по цене на полипропиленовую трубу, а по качеству. Отменное качество предлагает наша компания при продаже труб из полипропилена fusitek, что подтверждается различными официальными сертификатами, действующими на территории России в целом и Керчи в частности.

Учитывая высокую ответствунность при использовании систем отопления и водоснабжения производитель ППР трубы и фитингов Фузитек осуществляет максимально возможный контроль качества при изготовлении.

Соответствие стандартам обеспечивает современная лаборатория и конструкторское бюро, которое сотрудничает с ведущими мировыми специалистами в области литья и экструзии. Надо понимать, что значительное снижение цены на рынке труб из полипропилена возможно только при снижении качества (не качественное сырье, снижение объемы материала и т.д.). Мы выбираем другой путь и предлагаем своим клиентам только качественные фитинги и трубы из ппр. При испытании продукции наши системы проверяют давлением более 70 атмосфер, что значительно превышает рабочее. А на ппр трубы и фитинги предоставляется заводская гарантия 10 лет

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