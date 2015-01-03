Из-за нескошенной вовремя травы начались пожары в жилых районах. Вдоль Куль-Обинского шоссе огонь повредил деревья вдоль дороги, - передает Керчь.ФМ.

В соответствии с правилами благоустройства Керчи, а именно п. 3.2.4 покос сорной травы определено производить с требуемой регулярностью для обеспечения высоты сорной травы и сорняков не более 10 см.

Керчане постоянно обращаются к властям с просьбой покосить траву в жилых районах, однако, в этом году, как никогда, с покосом травы не спешат. На многих участках города трава не только превысила указанные 10 см, но и успела заколоситься и высохнуть.

«Гулять с ребенком невозможно – дети срывают колоски и потом в лучшем случае их вытягиваю из одежды, но самое ужасное в том, что если колосок попадет в шорты или нижнее белье ребенка, то потом извлечь его уже очень трудно и больно», - рассказала мама малышей на детской площадке во дворе дома по Блюхера, 23.

Два дня назад за этим домом уже загорелась сухая трава – огонь подошел практически к балконам жильцов.

В начале этого года планировалось на вывоз мусора и покос травы потратить 14 млн.рублей.