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В Крыму сожгли крупную партию саженцев винограда из Италии

В Крыму уничтожили крупную партию зараженных саженцев винограда из Италии, сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора, - передает Керчь.ФМ «В ходе карантинного фитосанитарного контроля партии саженцев винограда в количестве 58 тысяч штук, прибывших из Италии, выявлено опасное заболевание — бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (= Xanthomonas ampelina Panagopoulos)», — говорится в сообщении. Заболевание подтвердили результаты бактериологической экспертизы. Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками севастопольской таможни сожгли зараженную партию итальянских саженцев на оборудовании предприятия «Южный город — Севастополь». Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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