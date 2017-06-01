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«Агентство Лоскутовой» - команда первоклассных риелторов, ориентированных на качественное исполнение своих обязательств перед клиентом. Кроме того, каждый из нас - просто вежливый и приятный в общении человек.

Предлагаем ознакомиться с основными направлениями деятельности компании «Правовой центр недвижимости ООО «Агентство Лоскутовой»:

- Покупка-продажа недвижимости;

- Аренда недвижимости;

- Правовое сопровождение сделок, в том числе в условиях переходного периода;

- Приватизация;

- Займы под материнский капитал;

- Клининговые услуги.

Немаловажно отметить, что наша компания ведет активную деятельность на рынке недвижимости на протяжении 12 лет!

Многолетний опыт и высокая квалификация сотрудников, индивидуальный подход к клиенту – все это позволяет обеспечить оптимальное, безопасное и быстрое решение покупки квартиры в Керчи, аренды жилья или продажи недвижимости: всего спектра жилищных вопросов.

Крым на сегодняшний день стал отличной стартовой площадкой для бизнеса и прекрасным местом для проживания, именно в Керчи начинается строительство Керченского моста, именно в Керчи сейчас происходит развитие инфраструктуры.

Не стоит забывать о том, что инвестирование в недвижимость на берегу моря является очень выгодным вложением для тех, кто предпочитает получать пассивный доход без особых усилий, поскольку:

- тысячи туристов ежегодно посещают наш город и ищут жилье в Керчи, мечтая отдохнуть от повседневной рутины и вдохнуть в себя заново жизнь;

- сотни предпринимателей открывают в Керчи свой бизнес.

И все они нуждаются в аренде жилья и коммерческой недвижимости.

Мы – «агентство Лоскутовой», – знаем, как подобрать правильный объект для каждого клиента; мы знаем какие «подводные камни» могут ожидать и покупателей, и продавцов; мы умеем проделать всю сопроводительную работу; мы не боимся брать на себя ответственность.

Мы – те, кому можно сказать: «Мне нравится вот это», а потом просто приехать на подписание договора, забрать ключи и сразу же начать планировать свою солнечную счастливую жизнь в Крыму.

Отдел продаж: +79789190400

Офисный телефон: +79788886771

График работы: Пн-Пят с 9:00 до 19:00 ч. Сб с 9:00 до 14:00 ч.

адрес: 298300, г. Керчь, ул. Пролетарская, д. 38

сайт: http://elenaloskutova.ru

Email: [email protected] , [email protected]