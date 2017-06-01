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Сеть магазинов «Престиж » по ул. Пролетарской 11 и ул.Курсантов 20

предлагает Вам новые летние коллекции обоев 2017!

Все коллекции абсолютно разные по стилю и материалам, но в одинаковой мере восхищают духом новизны и модной остротой

А также другие строительно-отделочные материалы по выгодным ценам:

Например, плита OSB 9мм по 584 р !

Цемент ПЦ-500 25кг по 172 р !

Штукатурка Knauf СТАРТ 25кг по 304 р !

Гипсокартон потолочный по 279 р !

Только у нас Новинка в области Утепления – напыляемый пенополиуретановый утеплитель «Polynor» :

1.самая низкая теплопроводность 0,023 Вт/м *К

2.нет мостиков холода

3.срок службы 30-50 лет

4.не нужно крепить (высочайшая адгезия со всеми поверхностями)

5.скорость монтажа 1,5 минуты 1кв.м.



Спешите в магазины «Престиж» по ул. Пролетарской 11 ( 2-13-43 , +7 978 260 8215 )

и ул. Курсантов 20 ( 2-00-98 , +7 978 779 5884)