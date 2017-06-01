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Сеть магазинов «Престиж » по ул. Пролетарской 11 и ул.Курсантов 20
предлагает Вам новые летние коллекции обоев 2017!
Все коллекции абсолютно разные по стилю и материалам, но в одинаковой мере восхищают духом новизны и модной остротой
А также другие строительно-отделочные материалы по выгодным ценам:
Например, плита OSB 9мм по 584 р !
Цемент ПЦ-500 25кг по 172 р !
Штукатурка Knauf СТАРТ 25кг по 304 р !
Гипсокартон потолочный по 279 р !
Только у нас Новинка в области Утепления – напыляемый пенополиуретановый утеплитель «Polynor» :
1.самая низкая теплопроводность 0,023 Вт/м *К
2.нет мостиков холода
3.срок службы 30-50 лет
4.не нужно крепить (высочайшая адгезия со всеми поверхностями)
5.скорость монтажа 1,5 минуты 1кв.м.
Спешите в магазины «Престиж» по ул. Пролетарской 11 ( 2-13-43 , +7 978 260 8215 )
и ул. Курсантов 20 ( 2-00-98 , +7 978 779 5884)