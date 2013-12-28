Крымские спасатели оказали помощь водителю, автомобиль которого попал в аварию в горах Крыма, - передает Керчь.ФМ

Как сообщили в пресс-службе «Крым-СПАСа», вчера на плато Караби-яйла в районе источника Чобан-Чокрак, водитель иномарки, житель Симферополя, не справился с управлением и допустил съезд авто с крутого склона горы в кювет.

По прибытии к месту происшествия крымские спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования успешно эвакуировали автомобиль. Водитель и пассажиры машины в медицинской помощи не нуждались.

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