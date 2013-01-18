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В редакцию сайта Керчь.ФМ обратилась наша постоянная читательница. Она пишет, что по улице Крупской, находится свалка мусора, которую не вывозят уже больше недели. Женщина отметила, что из бака вывозят мусор, а вот рядом с ним территорию и отходы не убирают.
«Вот уже больше недели около мусорного бака не вывозят мусор. Его такое ощущение, что не видят», - сказала керчанка.
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