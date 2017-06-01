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СТО «Партнер» предоставляет услуги по ремонту автомобилей!

СТО «Партнер» предоставляет качественные услуги по ремонту автомобилей, любых производителей. Проводим плановое ТО - по всем автомобилям. А также: - Диагностика/Ремонт ходовой части - Ремонт двигателя - Ремонт КПП/АКПП - любых видов - Замена ГРМ, смазочных материалов, фильтров - Ремонт рулевых реек/турбин - Автоэлектрик - Охранные комплексы любых видов - Диагностика двигателя - Запчасти новые и б.у - Шлифовка коленвалов - Расточка, хонингование блоков двигателя - Шиномонтаж с балансировкой колес, рихтовка, ремонт литых дисков Запись по телефонам: + 7-978-091-77-95; + 7-978-847-27-57; (06561) 7-00-28 Адрес : ул. Годыны, 11 (р-н Водоканала)

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