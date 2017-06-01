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Для нас Администратор - это ключевая фигура, которая встречает гостей, консультирует по поводу процедур, принимает телефонные звонки, организовывает запись.



Основные качества кандидата:

- Организованность, дисциплинированность, повышенное чувство ответственности

- умение взаимодействовать с коллективом

- любовь к общению

- проявление дружелюбия и гостеприимства

- желание помогать

- обязательно проходить обучение, предоставляемое салоном и не только

Самое главное условие - огромное желание работать у нас!

Можно без опыта работы.

График: 2 через 2 или 5/2, с 9.00 до 18.00



Присылайте свое резюме в лс https://vk.com/nimfea_kerch или звоните по тел.: +7 978 763 29 72