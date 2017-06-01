Для нас Администратор - это ключевая фигура, которая встречает гостей, консультирует по поводу процедур, принимает телефонные звонки, организовывает запись.
Основные качества кандидата:
- Организованность, дисциплинированность, повышенное чувство ответственности
- умение взаимодействовать с коллективом
- любовь к общению
- проявление дружелюбия и гостеприимства
- желание помогать
- обязательно проходить обучение, предоставляемое салоном и не только
Самое главное условие - огромное желание работать у нас!
Можно без опыта работы.
График: 2 через 2 или 5/2, с 9.00 до 18.00
Присылайте свое резюме в лс https://vk.com/nimfea_kerch или звоните по тел.: +7 978 763 29 72