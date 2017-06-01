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Очень не хочется разочаровывать многих из тех, кто уже является счастливым обладателем современных пластиковых окон, но в большинстве случаев для всех существует опасность быть однажды обворованными. Как это не печально, но об этом говорит официальная статистика, примерно в 80% случаев краж со взломом происходят по причине проникновения преступников в жилище через окна или балконные двери. И для этого вовсе не требуется, чтобы окна и двери были предварительно открыты. Всё гораздо проще, чем это может казаться для простых и ни о чём не подозревающих граждан.

Как правило при выборе окон мало кто интересуется о их свойствах. Первое о чём беспокоятся при заказе новых конструкций это чтобы не дуло, не шумело, не текло да и, чтобы недорого было, причём, последнее многие ставят во главу списка. Это только с виду все окна одинаковые - белые, гладкие, пластиковые и все со стеклопакетами. А между тем открыть створку окна можно всего за 6 секунд, и при этом как говорят: «без шума и пыли». И поверьте, уже любой домушник об этом знает. Не знает только тот, у кого стоят такие окна.

Кстати не лишним будет знать и тот факт, что комплектацию от именитых европейских производителей фурнитуры для большинства окон, которую применяют в странах бывшего Союза - во многих странах Европы применять запрещено по причине того, что эта комплектация не соответствует требованиям безопасности. Там принято страховать своё жильё, а страховые компании никогда не согласятся нести риск если установлена простая фурнитура.

Многие успокаивают себя тем, что они живут не на первом этаже, но и это не является проблемой для многих домушников.

Два вопроса, которые сейчас могут быть заданы этой статьёй это: Что делать тем, у кого уже стоят такие окна и, как подойти к выбору тем, кто только собирается их приобрести? В первом случае вы можете с помощью специалиста провести ревизию своих уже установленных окон и дверей и затем принять наиболее рациональный для себя вариант. А для тех, кто только собирается сделать выбор и потратить свои средства грамотно с учётом многих факторов мы рекомендуем обратиться так же к специалистам, которые знают об окнах всё, а не только то, что они дешёвые.

Существует много способов как защитить своё жилище. Каждый из таких способов имеет право на своё существование. В зависимости от того какие цели преследуются и каким бюджетом располагает каждый - можно отдать предпочтение одному или сразу нескольким способам. Мы всё же отдаём предпочтение современным методам это применение качественных комплектующих на окнах и установку противовломной фурнитуры, специальных ручек, замков и антивандального стеклопакета. Более подробно и наглядно Вы можете ознакомится в нашем ЦЕНТРЕ ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, который находится: г. Керчь, ул. Горького 2ж. +7 978-067-06-03

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