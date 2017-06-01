Дорогие керчане и гости города, мы рады приветствовать вас в магазине восточных сладостей «ФУНДУК»! У нас вы найдёте продукцию с разных уголков мира.
Открылся новый магазин «Фундук».
Основу нашей деятельности составляет продажа национальных сладостей жителей Востока. В ассортименте нашего магазина представлены:
чурчхела;
пахлава;
кадаиф с различной начинкой;
орехи и фрукты в натуральном шоколаде;
джезерье;
халва тахинная, подсолнечная и арахисовая;
рахат-лукум;
парварда.
Мы продаём сладости, изготавливаемые из натуральных продуктов и с различными вкусами.
У нас вы сможете попробовать не только традиционную пахлаву, но и её другие разновидности. Настоящая гордость «Фундук» — халва. Вся она изготавливается на основе кунжутной пасты и имеет различные наполнители: грецкие орехи, изюм, фисташки и какао.
Также в ассортименте магазина вы найдёте натуральные чаи и кофе элитных производителей.
Мы предлагаем посетителям нашего магазина продегустировать представленную продукцию.
Только у нас вы сможете приобрести все разновидности орехов и фруктов в нежнейшем молочном шоколаде.
Собираетесь в гости или на какой-либо праздник, но не знаете, что подарить? Загляните в наш магазин! Мы предлагаем подарочные наборы сладостей и напитков. Мы также продаём кофейные наборы и посуду для проведения чайных церемоний.
Добро пожаловать в магазин "Фундук". Мы рады видеть вас ежедневно с 9 до 21ч., по адресу ул.Ленина 42.
Ощутите вкус Востока!