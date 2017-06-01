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Дорогие керчане и гости города, мы рады приветствовать вас в магазине восточных сладостей «ФУНДУК»! У нас вы найдёте продукцию с разных уголков мира.

Открылся новый магазин «Фундук».

Основу нашей деятельности составляет продажа национальных сладостей жителей Востока. В ассортименте нашего магазина представлены:

чурчхела;

пахлава;

кадаиф с различной начинкой;

орехи и фрукты в натуральном шоколаде;

джезерье;

халва тахинная, подсолнечная и арахисовая;

рахат-лукум;

парварда.

Мы продаём сладости, изготавливаемые из натуральных продуктов и с различными вкусами.

У нас вы сможете попробовать не только традиционную пахлаву, но и её другие разновидности. Настоящая гордость «Фундук» — халва. Вся она изготавливается на основе кунжутной пасты и имеет различные наполнители: грецкие орехи, изюм, фисташки и какао.

Также в ассортименте магазина вы найдёте натуральные чаи и кофе элитных производителей.

Мы предлагаем посетителям нашего магазина продегустировать представленную продукцию.

Только у нас вы сможете приобрести все разновидности орехов и фруктов в нежнейшем молочном шоколаде.

Собираетесь в гости или на какой-либо праздник, но не знаете, что подарить? Загляните в наш магазин! Мы предлагаем подарочные наборы сладостей и напитков. Мы также продаём кофейные наборы и посуду для проведения чайных церемоний.

Добро пожаловать в магазин "Фундук". Мы рады видеть вас ежедневно с 9 до 21ч., по адресу ул.Ленина 42.

Ощутите вкус Востока!