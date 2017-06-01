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Компания «Intext» предлагает своим клиентам изготовление, монтаж и обслуживание окон, дверей, балконов, кондиционеров, ворот, маркиз, жалюзи.

Летние цены на климатическую технику в компании «Intext»

Сплит-системы в компании «Intext» представлены широким ассортиментом устройств. Кондиционер в помещении не только спасает от летней жары, им можно согреть квартиру в холодную погоду, очистить воздух от пыли и уменьшить уровень его влажности. Не упустите уникальную возможность купить кондиционеры по супер-ценам.

Настенный кондиционер CL-7 - 12100 руб.

Настенный кондиционер CL-9 - 13100 руб.

Настенный кондиционер CL-12 - 15500 руб.

Настенный кондиционер CL-18 - 21100 руб.

Каталог продукции

окна·двери·балконы·жалюзи·кондиционеры·ворота·маркизы·комплектующие

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