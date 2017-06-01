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Строймаркет «Везуматериалы.рф» предлагает большой выбор товаров для тех, кто планирует или делает ремонт. Всегда в наличии — всё, что может понадобиться: строительные и отделочные материалы, инструмент, климатическая и бытовая техника, сантехника и электрика, мебель для ванных комнат.

Кондиционеры и бойлеры

Кондиционер Zerten BL-7 за 10 950 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции, поддержания температуры, ночной режим и осушение воздуха. Есть дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока и функция запоминания настроек

Рейтинг модели — 5 из 5

Кондиционер Timberk AC TIM 09H S18A за 17 650 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 25 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек.

Рейтинг модели — 5 из 5

Кондиционер Timberk AC TIM 07H S9 за 16 550 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, 3 режима работы вентилятора.

Рейтинг модели — 4 из 5

Кондиционер Timberk AC TIM 07H S8ML за 16 800 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual.

Рейтинг модели — 5 из 5

Бойлеры Atlantic с сухим керамическим ТЭНом — от 5 600 рублей + скидки от 10%

Керамический стеатитовый ТЭН – собственная разработка французской группы компаний Atlantic. Такой ТЭН изготовлен из спрессованного под высоким давлением силиката магния. Этот материал не горит (выдерживает до 1000°С) и отличается отличной теплопроводностью. Гарантия на водяные баки традиционных агрегатов составляет 3-5 лет. Бойлеры Atlantic с «сухим» ТЭНом имеют 7-летнюю гарантию на бак! Разница впечатляет, не правда ли?

Преимущества стеатитового ТЭНа по сравнению с «мокрым» нагревателем очевидны:

нагревает воду быстрее, так как площадь теплоотдачи у него значительно больше;

экономит электроэнергию, ведь остывает он медленнее, чем медный;

стеатитовому ТЭНу не грозит накипь;

«сухой» ТЭН может быть заменен без слива воды из бака;

техническое обслуживание водонагревателей со стеатитовым элементом проводится всего 1 раз в 2 года;

Рекуператоры

Рекуператоры — это приточно-вытяжные электрические установки, которые выводят из помещения отработанный воздух и обеспечивают приток свежего воздуха с улицы.

Принцип работы прост — два потока воздуха (вытяжной и приточный) пересекаются в теплообменнике рекуператора, но так, что их разделяют стенки. В итоге эти потоки не смешиваются. Теплый воздух нагревает стенки теплообменника, а стенки нагревают приточный воздух. Летом рекуператор работает наоборот и охлаждает уличный воздух.

Рекуператоры обеспечивают энергосберегающую вентиляцию: вы тратите меньше на охлаждение или подогрев воздуха.

Зачем нужны рекуператоры?

Металлопластиковые окна с герметичными стеклопакетами сохраняют тепло, но лишают помещение нормальной вентиляции. Недостаток свежего воздуха вызывает головные боли, а повышенная влажность провоцирует распространение грибка на стенах.

Рекуператоры справляются с проблемой вентиляции в помещениях с современными герметичными окнами.

Преимущества рекуператоров

Свежий воздух. Рекуператоры гарантируют качественную вентиляцию: помещение будет снабжено свежим воздухом и нормальной влажностью.



Тепловой комфорт. Благодаря рекуператорам в помещении всегда будет комфортно — без сквозняков зимой и духоты летом. Рекуператоры создают равномерное поле температур в помещении и предотвращают появление сквозняков.



Энергосбережение. Рекуператоры обеспечивают высокую степень энергосбережения. На обогрев помещений зимой и охлаждение летом вы будете тратить до 75% меньше электроэнергии.



Многовариантность установки. Рекуператоры могут быть установлены в любом пространственном положении, а геометрия патрубков может быть изменена по желанию заказчика.



Удобство эксплуатации. Рекуператоры не требуют обслуживания, а срок службы теплопередающего элемента практически не ограничен. Монтаж осуществляется в течение пары часов и не требует специальной оснастки.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

Ощущение ровного и приятного тепла, которое дает теплый пол электрический, обеспечивает комфорт в помещении. Современные интеллектуальные системы управления позволяют рационально использовать электричество и делают этот способ обогрева экономически выгодным.

Преимущества:

может использоваться с любым напольным покрытием: кафелем, ламинатом, линолеумом и т.д.;

все элементы системы спрятаны от глаз, тем самым не портят интерьер помещения;

с помощью идущего в комплекте терморегулятора можно настраивать температурный режим вплоть до 0,1 градуса, при этом также можно задавать определенное время включения/отключения нагревателя;

может использоваться в качестве основного и вспомогательного отопления;

длительный срок эксплуатации при правильном обращении с системой;

поверхность прогревается равномерно по всей площади.

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Наши контакты

Телефоны менеджеров:

+7 978 209 59 09 (Евгений)

+7 918 33 720 64 (Марина)

+7 918 33 714 70 (Анастасия)

Адрес: Сморжевского 4 (вход в салон-магазин напротив Сморжевского рынка)

Доехать можно на 19, 40, 41, от автовокзала — на 37, 1, 18. Остановка Луч.

К нам можно приезжать на машине: перед магазином и со стороны склада есть парковка

«Керчьремонт»: на рынке с 2004 года. Компания строит дома, ремонтирует квартиры, коттеджи, офисы и промышленные объекты. Утепляет фасады и расширяет балконы, устанавливает металлопластиковые и деревянные окна.





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