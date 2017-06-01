На правах рекламы

Уже 19 лет древнейший город России Керчь становится уникальной сценой для легендарного фестиваля «Боспорские агоны».



Это незабываемое действо объединяет легендарных театральных и кинематографических актеров, поэтов, писателей, художников, публицистов.



Стены древнего Пантикапея создают уникальную атмосферу, вдохновляя участников постановок и зрителей.



Неделя пролетает стремительно: постановки, творческие вечера, выставки, кинопоказы…



Вот, уже 4 год, коллектив мини-отеля Вилла Дана в своих стенах принимает созвездие участников фестиваля. Тишина и уют, внимание и гостеприимство – вот, то, что необходимо корифеям театра и кино. Для коллектива это серьезный экзамен, а, пожелания гостя – закон.



Большая честь быть участником «Боспорских агон», из года в год расти и совершенствоваться вместе с фестивалем.



До встречи в 2018 году – на юбилейном 20 фестивале «Боспорские агоны».

Как нас найти: пос. Героевское, ул. Галины Петровой 23б,

Тел. для бронирования +79788165550