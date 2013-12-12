В Госсовете Крыма решают, каким должно быть наказание за неправильное содержание домашних животных и отказ от регистрации питомцев. Соответствующие поправки внесут в закон Республики «Об административных правонарушениях». Об этом РИА Крым сообщил председатель Комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов, - передает Керчь.ФМ

Кроме того, законодатели работают над правилами лицензирования и коммерческого разведения домашних животных.

«На данный момент мы работаем над внесением изменений в закон «Об административных правонарушениях». И за нарушения определенных условий содержания и регистрации будет установлена административная ответственность. После того, как будут корректировки в этот закон внесены и вступят в силу, можно будет привлекать к ответственности (владельцев животных — ред.). Это следующий шаг к которому мы приступим, когда вся система будет налажена», — сообщил Трофимов.

Пока меру наказания и сроки ее применения в Госсовете не определили. По словам Трофимова, в настоящий момент депутаты дорабатывают подзаконные акты к закону «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в РК».

Они касаются условий содержания и получения лицензии на коммерческое разведение домашних животных.

«В работе еще находится два документа, которые будут регламентировать, во-первых, перечень пород собак, которые требуют особых условий содержания и порядок обращения с ними. И, кроме этого, правила коммерческого разведения домашних животных, условия и порядок получения лицензии на коммерческое разведение домашних животных», — уточнил он.

К административной ответственности, по словам парламентария, крымчан будут привлекать уже через полгода. А кардинальные изменения в части защиты животных, по его прогнозам, произойдут в Крыму максимум через полтора года.

«Кардинальное изменение ситуации мы почувствуем через год-полтора, поскольку через полгода будет предусмотрена административная ответственность и позволит полноценно уже спрашивать и с наших коллег, которые задействованы в сфере ветеринарии, каким образом реализуется положение этого закона. Этот закон мы поставим в план мониторинга на следующий год и отработаем все вопросы, которые связаны с его полноценным функционированием», — подытожил Трофимов.

Напомним, в Керчи планируют стерилизовать 588 бездомных животных, а убить - 147. В Керчи еще не подписали контракт с организацией, которая будет отлавливать животных.