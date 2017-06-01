Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Объявляет набор на 2017-2018 учебный год на вновь открытую специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. Квалификация техник-программист.
Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, стоимость 30 тыс. руб. год.
А также на 2017-2018 учебный год колледж будет вести набор на программы специалистов среднего звена на основе ФГОС СПО на базе основного общего и среднего общего образования:
- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Техник
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). Техник-механик
- Технология машиностроения. Техник
- Аналитический контроль качества химических соединений. Техник
- Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Бухгалтер
- Земельно-имущественные отношения. Специалист по земельно-имущественным отношениям
- Операционная деятельность в логистике. Операционный логист
- Право и организация социального обеспечения. Юрист
- Технология продукции общественного питания. Техник-технолог
- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Товаровед-эксперт
- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Технолог-конструктор
- Программирование в компьютерных системах. Техник-программист
На программы квалифицированных рабочих, служащих:
- Повар, кондитер.
- Парикмахер.
Формы обучения: очная и заочная; за счет средств республиканского бюджета и договоров об оказании платных образовательных услуг (30 тыс. руб. в год). Студентам-бюджетникам выплачивается стипендия.
Приём документов на очную форму обучения с 15 июня по 15 августа, на заочную – с 15 июня по 25 августа. Поступление без экзаменов.
Иногородним студентам предоставляется общежитие. По окончанию обучения студенты получают диплом о среднем профессиональном образовании. Заключены договора о сотрудничестве с ВУЗами России на предмет продолжения обучения, с предприятиями – на прохождение практик и трудоустройства. При выпуске студентам выдаётся направление на трудоустройство.
Студенты Керченского политехнического колледжа участники, призёры и победители региональных, всероссийских олимпиад и конкурсов. Лучшим из них дополнительно выплачивается стипендия Правительства РФ. Лидеры самоуправления колледжа участвуют в многочисленных семинарах и тренингах. Преподавательский состав имеет республиканские и государственные награды. Сайт колледжа призер и победитель регионального, всероссийского и международного конкурсов. Работают многочисленные творческие и спортивные студии и секции.
Адрес: 298306, г. Керчь, ул. Войкова, д. 1
(проезд маршрутками: 1, 18, 19, 24, 35, 36, 40, 41; троллейбусом; ост. «Фабрика кухня»).
Тел./факс: (36561) 6-75-96, 6-75-94 / 6-75-96.
Все вопросы по поступлению в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» Вы можете задать по телефону +7 978 765 84 28, для сообщений доступны Viber и WhatsApp.
E-mail: [email protected], [email protected]
Сайт: kerchpoliteh.ru Группа в ВК: vk.com/kerchpoliteh1930