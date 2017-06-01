«Тужур» представляет новинки этого лета!
Кокетливые образы, нежные кружева и ультрамодные эффекты «дэграде»! Все это и не только представлено известными брендами в новинках июня этого года!
Для модниц – хит сезона –бралетты!
Скидки на купальники -20%.
Скидки на весенние и зимние коллекции до -35%
Приглашаем посетить наш магазин по адресу: ул. Ленина 25(перекресток ул.Дубинина - пер.Кооперативный) ТЦ «Ника», 2-й этаж с 10-00 до 18-00, без перерыва и выходных.
Наша группа в контакте: https://vk.com/public61285334