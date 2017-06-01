На правах рекламы

«Тужур» представляет новинки этого лета!

Кокетливые образы, нежные кружева и ультрамодные эффекты «дэграде»! Все это и не только представлено известными брендами в новинках июня этого года!

Для модниц – хит сезона –бралетты!

Скидки на купальники -20%.

Скидки на весенние и зимние коллекции до -35%

Приглашаем посетить наш магазин по адресу: ул. Ленина 25(перекресток ул.Дубинина - пер.Кооперативный) ТЦ «Ника», 2-й этаж с 10-00 до 18-00, без перерыва и выходных.

Наша группа в контакте: https://vk.com/public61285334