Фотостудия «5 ОКОН» объявляет неделю ярких фотосессий и приглашает на фотопроект в стиле «PIN-UP»!
Только с 10 по 16 июля у нас будут работать тематические фотозоны! Работа с профессионалами в творческой атмосфере! Консультации по фотопозированию!
Предлагаем на выбор несколько вариантов фотосессий:
Пакет "All inclusive":
- 45 минут съемочного процесса,
- профессиональный камерный макияж в стиле Pin-Up и укладка,
- все фотографии со съемочного процесса в базовой обработке,
- 7 фотографий с художественной обработкой и ретушью в стиле Pin-Up.
Стоимость: 4500 рублей.
Пакет "Medium":
- 45 минут съемочного процесса,
- все фотографии со съемочного процесса в базовой обработке,
- 7 фотографий с художественной обработкой и ретушью в стиле Pin-Up.
Стоимость: 3000 рублей.
Количество мест ограничено.
Запись: +7 978 833 95 66, также пишите нам в ВК - https://vk.com/5ok_on