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Фотостудия «5 ОКОН» объявляет неделю ярких фотосессий и приглашает на фотопроект в стиле «PIN-UP»!

Только с 10 по 16 июля у нас будут работать тематические фотозоны! Работа с профессионалами в творческой атмосфере! Консультации по фотопозированию!



Предлагаем на выбор несколько вариантов фотосессий:



Пакет "All inclusive":

- 45 минут съемочного процесса,

- профессиональный камерный макияж в стиле Pin-Up и укладка,

- все фотографии со съемочного процесса в базовой обработке,

- 7 фотографий с художественной обработкой и ретушью в стиле Pin-Up.

Стоимость: 4500 рублей.

Пакет "Medium":

- 45 минут съемочного процесса,

- все фотографии со съемочного процесса в базовой обработке,

- 7 фотографий с художественной обработкой и ретушью в стиле Pin-Up.

Стоимость: 3000 рублей.

Количество мест ограничено.

Запись: +7 978 833 95 66, также пишите нам в ВК - https://vk.com/5ok_on