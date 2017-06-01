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Ключевое направление деятельности «Профессионал СМ» - продажа строительных материалов для кровли и фасадов зданий, для тепло-гидроизоляции. В ассортименте: проверенная многолетним опытом использования продукция отечественных и зарубежных производителей. Мы предлагаем металлочерепицу, профнастил ( для крыш и заборов ), гибкую черепицу, керамическую черепицу, водосточные системы, а также различные элементы безопасности кровли и огромный выбор изоляционных материалов. Вы всегда сможете подобрать у нас то, что вам понравится по цене, внешнему виду, а главное качеству.

К Вашим услугам профессиональный расчет и монтаж, а также любые консультации в области кровельных и фасадных систем.

Чем покрыть крышу дома?

Существуют критерии для определения самого подходящего материала именно для вашей кровли:

долговечность;

прочность, что важно при безопасной эксплуатации кровли;

внешняя привлекательность и эстетичность на протяжении всего срока эксплуатации;

противостояние нагрузкам в виде снега и ветра;

простота технологии укладки и монтажа;

использование на крышах разных форм и скатов: односкатная, двускатная, многоскатная, сложная, мансардная, вальмовая;

общедоступность и оптимальная цена;

вес материала;

использование в определенных климатических условиях.

На современном строительном рынке представлены основные виды кровельных материалов:

Металлочерепица — самый распространенный кровельный материал в настоящее время. Представляет собой металлические оцинкованные листы с полимерным покрытием. Профиль металлочерепицы напоминает натуральную черепицу, что придает ей эстетическую привлекательность. Цветовая гамма настолько разнообразна, что даже самый притязательный заказчик найдет именно тот цвет, который ему нужен в соответствии с дизайном дома и участка.

Используется преимущественно на двускатных и мансардных кровлях. Применение на многоуровневых и сложных кровлях приводит к высокому проценту отходов, порой превышающих 30% от общего объема материала, что крайне затратно.

Длину листа кровельной металлочерепицы можно «подогнать» в размер ската кровли, что значительно упрощает монтаж и экономит средства. Несмотря на все очевидные достоинства металлочерепицы, она является одним из самых экономичных кровельных материалов в настоящее время.

Благодаря современным технологиям производства, изготовители гарантируют бесперебойную эксплуатацию металлочерепицы до 50 лет.

Профнастил — стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, либо без него. Может использоваться на различных видах кровли благодаря разной высоте профиля (гофры) и толщине стали. Высокий профиль придает кровле дополнительную прочность и способность выдерживать дополнительные нагрузки в виде толстого слоя снега. Цветовая палитра окрашенного профнастила также разнообразна, как и у металлочерепицы. Как правило, цветной профнастил с низким профилем используется для покрытия кровель дачных домов, пристроек, бань. Широко использование оцинкованного и крашенного профлиста в устройстве кровли складских помещений, ангаров, а также производственных зданий с большой площадью.

Гибкая черепица — мягкая битумная кровля на основе прочного стеклохолста. Хорошая альтернатива металлочерепице. Благодаря разнообразию форм, оттенков, фактур и цветовых решений, обладает обширными возможностями дизайна. Рекомендуется применять на сложных и многоуровневых кровлях, так как после монтажа практически не остается отходов. Отличается хорошим звукопоглощением, изолирует шум дождя и других осадков. Из-за поштучных гонтов гибкой черепицы, удобно и быстро выводить через крышу различные кровельные элементы: дымовые трубы, антенны, вентиляцию, мансардные окна.

Срок службы более 40 лет.

Керамическая (глиняная ) черепица .

Керамическая черепица – это самый натуральный, прочный и долговечный кровельный материал проверенный временем. Кровля из керамической черепицы завоевала популярность благодаря своим хорошим свойствам, непревзойденной красоте и экологичности. Керамическая черепица подойдет для кровли любой сложности и архитектурного стиля от классики до модерна.

Керамическая черепица считается одним из лучших кровельных материалов. В отличие от других, более дешевых покрытий (металлочерепицы, шифера и пр.) она имеет повышенный срок службы и может эксплуатироваться на протяжении 50-100 лет, сохраняя свои эстетические и защитные свойства. Кроме того, кровля из керамической черепицы неприхотлива к различным климатическим воздействиям и легко переносит повышенную влажность, резкие порывы ветра, механические нагрузки и др.

Не менее важным преимуществом данного материала является его элегантный дизайн. Кровля, покрытая черепицей, всегда смотрится респектабельно и роскошно.

Керамическая черепица может изготавливаться с покрытием ангоб или глазурь.

Черепица с покрытием ангоб или глазурь более прочная, имеет стойкий цвет поверхности, за счет добавления краски может быть цветной. Керамическая черепица с ангобой имеет устойчивый цвет и устойчивость к появлению мха, поскольку водопоглощение составляет не больше 3%. Черепица покрытая глазурью водонепроницаема и очень долговечна, срок ее службы может быть более 200лет.

Реализуемые объекты:

Услуги по изготовлению доборных элементов из листового оцинкованного металла, оцинкованного металла с цветным полимерным покрытием для кровли.

Доборные элементы - защита и оформление кровли

Декорирование и защита любого кровельного покрытия требует в обязательном порядке установку доборных элементов. Без них вы не добьётесь ни полной герметичности кровельной системы, ни её полноценной защиты, ни качественного оформления различных архитектурных задумок. Нельзя допустить открытых стыков и мест пересечения скатов - туда постоянно будет попадать вода и грязь. На сложных кровлях, где присутствуют нестандартные элементы, особенно важно защитить участки между ними и кровельным покрытием. Может потребоваться и масса других дополнений, ведь каждая кровля индивидуальна. Законченный вид и привлекательность кровле также придадут доборные элементы из оцинкованного и покрытого полимером металла. А так как они защищают её наиболее уязвимые места, на подобной покупке тоже лучше не экономить. И делать приобретение рациональнее у того же поставщика, где приобретается и сам кровельный материал. Так вы будете защищены от несоответствий в цветовой гамме и сэкономите на одновременной доставке.

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г. Керчь, ул. Фрунзе, 60 (бывшая автобаза).

тел.: +7 978 775 15 65