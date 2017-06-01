На границе Крыма и Украины сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым задержали два гражданина, находящихся в федеральном розыске. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Так, по данным силовиков, в пункте пропуска «Армянск» был задержан гражданин Украины, который разыскивался сотрудниками органов внутренних дел Армянска за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, в этом же пункте пропуска задержали гражданина РФ, который также планировал попасть в Республику Крым и находился в федеральном розыске. Разыскивался он по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения».

Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов, к ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.