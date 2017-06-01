О нас или 10 причин,

почему спортивное питание лучше покупать в магазине «Гладиатор»

1. Самый большой выбор спортивного питания в городе Керчь!

Только в нашем магазине ВСЕГДА в наличии большой ассортимент питания и аксессуаров. Лучшие позиции ВСЕГДА представлены в нескольких вкусах.

2. Гарантия качества. Никаких подделок!

Мы закупаем только сертифицированный товар у официальных импортеров в России. Будьте уверены, только в нашем магазине вы купите оригинальный продукт. На все позиции и бренды есть подтверждающие сертификаты.

3. Продаем только «рабочее спортивное питание»!

Более 12 лет мы занимаемся спортивным питанием и имеем очень плотную официальную, и дружескую связь со многими спортсменами. Что позволяет нам, опираясь на их личный опыт предлагать в магазине только проверенные и «рабочие» продукты. Практически все продукты мы также проверили на себе.

4. Все самые известные мировые бренды в одном месте!

В нашем магазине мы продаем спортивное питание эффективность которого доказана многолетним мировым опытом самых именитых и титулованных спортсменов мира.

В магазине «Гладиатор» никогда не будет продукции непонятных «левых» фирм-однодневок, о которых еще «вчера» ни кто не слышал и не знал, по причине, что их в принципе не существовало, а только общепризнанные:

Оptimum nutrition ®, MAXLER®, Dymatize Nutrition®, BSN®, NOW®, NUTREX®, MUSCLEPHARM®, SAN®, SYNTRAX®, TWINLAB®, Ultimate Nutrition®, Universal Nutrition®, WEIDER®, Cloma Pharma®, Olimp®, BioTech USA® и т.п.

5. Только в нашем магазине вы получите консультацию профессиональной спортсменки, судьи 1 категории с огромным опытом применения СП!

В магазине «Гладиатор» известная не только в Керчи спортсменка Ольга Главатских, которая из своего опыта, а не «понаслышке» сможет помочь в выборе спортивного питания не только новичку, но и опытному спортсмену.

6. Гарантия самых низких цен для всех наших покупателей!

В любой день и на любой товар!

Наши цены ниже, чем в других магазинах и Интернете!

7. Только в нашем магазине Вы можете заказать любое спортивное питание под заказ. Мы предлагаем нашим клиентам даже самые эксклюзивные позиции питания.



8. Мы поддерживаем спорт и здоровый образ жизни в нашем городе не на словах, а на деле, являясь спонсорами многих соревнований.



9. Подпишись в группу https://vk.com/shop_gladiator , будь всегда в курсе всех новинок, акций, розыгрышей и призов!



10. Наш магазин проявляет высокую лояльность, как к постоянным, так и к новым покупателям. Приди и убедись сам!

Самые лучшие цены и выбор спортивного питания в Крыму!!!

«Гладиатор» - магазин спортивного питания №1. Выбор профессионалов!!!

Мы ждем Вас в магазине «Гладиатор» без перерыва и выходных

Пн-Пт с 9:00 до 18:00;

Сб-Вс с 9:00 до 16:00.

ул. М. Еременко, 9. (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).

https://vk.com/shop_gladiator

тел. магазина: +7 978 887 42 86

заказ и доставка: +7 978 816 55 75

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