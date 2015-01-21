ГУП РК «Крымтелеком» полностью восстановило связь после повреждения оптоволоконного магистрального кабеля. Об этом РИА Новости сообщил и.о. технического директора компании Максим Волков, - передает Керчь.ФМ

«Мы уже все меры приняли, пережили это происшествие с небольшими трудностями. Все восстановлено и работает, мы задействовали все резервные маршруты. Это стандартная ситуация, ничего страшного не произошло. У всех операторов есть резервные маршруты. Там емкости могут быть немного меньше, но мы были готовы к подобному», — заверил Волков.

При этом он отметил, что большая часть проблем была связана с поставкой услуг мобильного интернета.

«С интернетом у нас были потери, как и у всех операторов, в момент повреждения кабеля голосовую связь мы перевели на резервные мощности. Все магистральные каналы идут из России, поскольку через Украину запрещено. «Горлышко» через пролив довольно узкое, если что-то случается, то проблемы происходят у всех (поставщиков услуг связи и интернета, — ред.)», — пояснил Волков.

Ранее в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщили, что доступ абонентов в Крыму к связи ограничен в связи с повреждением волоконно-оптической линии связи на участке Темрюк – Керчь. В минтрансе позже добавили, что строители «Тавриды» не имеют отношения к проблемам со связью и интернетом