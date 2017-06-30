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Организация выполнит подъем судов

Организация выполнит подъем судов доковым весом до 200 тонн на слипе, выполняем весь спектр судоремонтных работ. А также очистка окраска любых металлоконструкций, бластинг любых сооружений, сварочные работы. Технический директор +79780825472

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