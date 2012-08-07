В Керчи пройдет один из этапов II Крымского историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира - до Владимира». Как сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, фестиваль пройдет с 14 по 21 июля, - передает Керчь.ФМ.

«Цель фестиваля - сохранение и передача исторической правды, стимулирование формирования созидательной жизненной позиции на примерах «историй достоинства», которыми полна летопись Руси. Все желающие могут принять участие в создании собственных картин на исторические сюжеты Государства Российского. Участие в фестивале бесплатное, ограничения по возрасту, полу, национальности отсутствуют. Дети до 10 лет принимают участие совместно с родителями или иными родственниками».

Фестиваль проводится при поддержке Государственного Совета Республики Крым и депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Концепция фестиваля предусматривает соревнование участников и определение победителей с последующим награждением в категории - написание картин (работ). Темы исторических сюжетов, которые могут быть представлены, не ограничиваются. Главное - историческая значимость событий и личностей. Каждая работа должна иметь аннотацию и аргументы выбора. Организаторы предоставляют краски, поверхности и основные кисти. Участник должен заполнить заявку на участие с указанием своих контактных данных, названия и описания работы.

Все работы будут размещены в группе фестиваля в социальной сети. Оценка и выбор победителей производится по двойной системе: количество лайков и мнение профессионального жюри, куда мы пригласили дизайнеров, художников, работников музеев, историков и политиков. По окончании фестиваля проводится торжественное награждение победителей, на котором вручаются дипломы и призы. Кроме этого, оргкомитет прорабатывает возможность проведения мастер-классов для всех желающих по различным направлениям в период проведения фестиваля.

Место проведения I этапа фестиваля – крепость Керчь. Организаторы фестиваля обеспечивают трансфер участников до крепости и обратно. Заявки на участие принимаются в срок до 07 июля 2017г. в электронном виде на почту [email protected]

Справки предоставляются по тел.+7-978-042-32-79 с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00.