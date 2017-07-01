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Крымтелеком приглашает!

- инженера электросвязи - инженера электросвязи 2 кат. - инженера радиосвязи - инженера радиосвязи 2 кат. - специалистов по продажам услуг 2 кат. - Системного администратор - Специалиста IT - Специалиста группы операционного сопровождения (диспетчер) - инженера по организации и ремонту - электромонтеров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз. - водителя легкового автомобиля Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста! Ждем Ваше резюме на [email protected] Контактные тел 2-20-99, 2-14-77 понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30

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