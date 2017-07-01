- инженера электросвязи
- инженера электросвязи 2 кат.
- инженера радиосвязи
- инженера радиосвязи 2 кат.
- специалистов по продажам услуг 2 кат.
- Системного администратор
- Специалиста IT
- Специалиста группы операционного сопровождения (диспетчер)
- инженера по организации и ремонту
- электромонтеров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз.
- водителя легкового автомобиля
Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста!
Ждем Ваше резюме на [email protected]
Контактные тел 2-20-99, 2-14-77 понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30